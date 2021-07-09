İzmit Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Paşa Pektaş’ın eşi Hacer Pektaş (86) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk babası olan Hacer Pektaş’ın cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.