İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Su İşlerinden emekli Mehmet Bayrak (87) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Bayrak’ın cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının Kent Mezarlığında toprağa verildi.