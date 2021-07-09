Gölcük Şirinköy İpek Yolu Mahallesinde ikamet eden emekli inşaat ustası Osman Furuncu (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Osman Furuncu’nun cenazesi Şirinköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının Şirinköy Mezarlığında toprağa verildi.