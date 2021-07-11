Körfez Güney Mahallesi Fener Sokak adresinde ikamet eden Haydar Öner(94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Emekli ve 1 çocuk babası olan Haydar Önerin cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.