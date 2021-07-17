Körfez Güney Mahalesi 9. Sokak adresinde ikamet eden Aliye Bostancı (87) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Aliye Bostancı'nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi