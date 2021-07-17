Gebze Pelitli Mahallesi 4460 Sokak adresinde ikamet eden Gölden Ustaoğlu (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Gölden Ustaoğlu'nun cenazesi Pelitli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Köy Mezarlığında toprağa verildi.