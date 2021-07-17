Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak adresinde ikamet eden Esat Köksal (62) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Emekli ve 1 çocuk babası olan Esat Köksal'ın cenazesi Değirmendere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.