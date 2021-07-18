Kandıra Aydınlık Mahallesi Ara Sokak adresinde ikamet eden Birgül Kuş (46) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Birgül Kuş'un cenazesi Şefik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra eski mezarlıkta toprağa verildi