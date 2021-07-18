Gebze Güzeller Mahallesi 910 Sokak adresinde ikamet eden emekli Kadir Kahraman (91) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Kadir Kahraman'ın cenazesi Yeşiltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığında toprağa verildi.