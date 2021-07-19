Körfez Esentepe Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Aşır Çalık(85)kalp ve koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Aşır Çalık’ın cenazesi Körfez Cemevinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.