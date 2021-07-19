Körfez Şemsettin Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi merhum Mehmet Uyar’ın eşi Hatice Uyar(92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Uyar’ın cenazesi Şemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şemsettin Mezarlığında toprağa verildi.