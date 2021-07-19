İzmit Akpınar TOKİ Konutlarında ikamet eden Nalan Masdaklıoğlu(48) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nalan Masdaklıoğlu’nun cenazesi Düzce Çilimli Kiraztarla’da toprağa verildi.