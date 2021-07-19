Derince Çınarlı Mahallesi Nurgül Sokak adresinde ikamet eden Muammer Sert’in eşi Neriman Sert(77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Neriman Sert’in cenazesi Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.