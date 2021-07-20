Darıca Osmangazi Mahallesi Galip Sokak adresinde ikamet eden Abdurrahman Karagülle (85) organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Emekli ve 3 çocuk babası olan Abdurrahman Karagülle'nin cenazesi HZ. Osman Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.