Kartepe Derbent Mahallesi Kamu Caddesinde ikamet eden Bedrettin Duray (76) siroz sebebiyle vefat etti. Köftecilik yapan ve 3 çocuk babası olan Bedrettin Duray'ın cenazesi Derbent Hikmetiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Derbent Meleksu Mezarlığında toprağa verildi.