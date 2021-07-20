İzmit Eseler Mahallesi Eseler Caddesinde ikamet eden Hafiza Temel (80) felç sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hafiza Temel'in cenazesi Eseler Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Eseler Mezarlığında toprağa verildi.