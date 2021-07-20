Kandıra Hüdaverdiler Mahallesi Hüdaverdiler Merkez mevkii Küme evlerinde ikamet eden Melek Yıldız (69) kanser sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Melek Yıldız'ın cenazesi Hüdaverdiler Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Hüdaverdiler Mezarlığında toprağa verildi.