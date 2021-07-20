İzmit Kocatepe Mahallesi 106 Sokak adresinde eden Mustafa Kemal Çetindoğan (81) kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Emekli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Kemal Çetindoğan cenazesi Fevziye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.