İzmit Serdar Mahallesi Can Sokak adresinde ikamet eden Güner Yüzel (67) alzheimer sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Güner Yüzel'in cenazesi Köşem Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.