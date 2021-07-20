İzmit Yeni Mahallesi Teknik Sokak adresinde ikamet eden Müveddet Ertürk (81) kanser sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Müveddet Ertürk'ün cenazesi Fevziye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan olan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.