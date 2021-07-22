İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi üzerinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli makine mühandisi Bülent Koşum(64)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 1 Çocuk babası olan Koşum’un cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında defnedildi.