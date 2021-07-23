İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden, Kalibre Boru Fabrikası personellerinden Caner Özalp’in eşi, 1 çocuk annesi, İlimizde ki radyolarda spikerlik ve program yapan Ayşe Başak Özalp(50)Kovid-19 nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özalp’ın Cenazesi Kent Camiinden alınarak, Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.