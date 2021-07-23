Uğur Meliha Kutlu
Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Huzur Sokak üzerinde ikamet eden, emekli deniz astsubayı Talat Kutlu’nun oğlu, Pazarlamacı Nail Kutlu’nun eşiUğur Meliha Kutlu(61) solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazında Değirmendere Merkez Camiinden kılındıktan sonra Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.