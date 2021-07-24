İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Adnan Arslanbaba(57)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Adnan Arslanbaba’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.