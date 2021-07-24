Gölcük Ayvazpınarı Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum İsmail Ala’nın eşi Hatice Ala(78) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Hatice Ala’nın cenazesi Ayvazpınarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvazpınarı Mezarlığında toprağa verildi.