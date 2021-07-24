İzmit Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Yusuf Ecevit(86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Ecevit’in cenazesi Gültepe Hicret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.