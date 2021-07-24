İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Sevgi(87)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hüseyin Sevgi’nin cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından BağçeşmeMezarlığında toprağa verildi.