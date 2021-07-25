Gölcük Atatürk Mahallesi Hacı Halit Erkut Caddesinde ikamet eden emekliBehçet Aydın(91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Behçet Aydın'ın cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.