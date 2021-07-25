Kartepe Şevkatiye Mahallesi Güzelhisar Caddesinde ikamet eden Fatma Demir (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Demir'in cenazesi Şevkatiye Camiinde öğlen namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından ŞevkatiyeArslanbey Mezarlığında toprağa verildi.