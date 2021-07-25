İzmir Karabağlar Yunus Emre Mahallesi 4174 Sokakta ikamet eden Fikret Zürap (87) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fikret Zürap cenazesi Mahmut Esat Camiinde öğlen namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi