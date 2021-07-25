İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesinde ikamet eden emekli Abdullah Çakır (86) mide kanaması sebebiyle vefat etti. Evli ve 2çocuk babası olan Abdullah Çakır'ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.