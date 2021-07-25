İzmit Kozluk Mahallesi Tezişler Caddesinde ikamet eden Fatma Muazzez Çağatay (101) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Muazzez Çağatay'ın cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.