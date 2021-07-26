Başiskele Seymen Mahallesinde bulunan Hasan Gazi Camii'ne İmam Hatibi Enes Durmaz Gider(34) bir süre önce yakalandığı kanser nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Enes Durmaz Gider’in cenazesi Hadımköy Gülbahçe Mezarlığında toprağa verildi.