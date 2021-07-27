Körfez Yeniyalı Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Abdulhadi Çağman(79)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Abdulhadi Çağman’ın cenazesi Yeni Yalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.