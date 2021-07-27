Başiskele Sahil Mahallesi Edanur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Karhan(61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Karhan’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.