Gölcük Nimetiye Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası merhum Sadık Akın’ın eşi Huriye Akın(80)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Huriye Akın’ın cenazesi NimetiyeCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nimetiye Mezarlığında toprağa verildi.