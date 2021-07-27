Gölcük İrşadiye Köyünde ikamet eden emekli aşçı Metin Kurt(73)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Metin Kurt’un cenazesi Donanma Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İrşadiye Mezarlığında toprağa verildi.