İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde ikamet eden karayollarından emekli Mustafa Necip Kadayıfcı(70)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Necip Kadayıfçı’nın cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.