Derince Kaşıkçı Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ramis Biricik(88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ramis Biricik’in cenazesi Kaşıkçı Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.