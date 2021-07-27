İzmit Cedit Mahallesi Özer Sokak adresinde ikamet eden merhum Ziya Akçay’ın eşi Zuhal Akçay(48)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zuhal Akçay’ın cenazesi SekaCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.