Kartepe Maşukiye Çulha Caddesi adresinde ikamet eden Kartepe Belediyesinden emekli Salih Demirsoy(54)akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Demirsoy’un cenazesi Maşukiye Bağdat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.