Mustafa Öskan
İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet edenişçi emeklisi Mustafa Öskan(53)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Derince Yenikent İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis memuru Salih Altuntaş’ın eniştesi ve 2 çocuk babası olan Mustafa Öskan’ın cenazesi BaşiskeleSerindere Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serindere Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.