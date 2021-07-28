İzmit Karabaş Mahallesinde ikamet edenişçi emeklisi Mustafa Öskan(53)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Derince Yenikent İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden emekli Polis memuru Salih Altuntaş’ın eniştesi ve 2 çocuk babası olan Mustafa Öskan’ın cenazesi BaşiskeleSerindere Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serindere Köy Mezarlığında toprağa verildi.