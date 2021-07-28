İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi adresinde ikamet eden emekli nakliyeci Hüseyin Çetin(64)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Çetin’in cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.