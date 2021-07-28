Başiskele Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi adresinde ikamet eden emekli nakliyeci merhum Şevki Okcan’ın eşi Saniye Okcan(77)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan Saniye Okcan’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.