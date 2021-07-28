İzmit Akçakoca Mahallesi Topçu Çeşme Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından emekli Rıza Öziriç’in eşi Sibel Öziriç(49) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sibel Öziriç’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.