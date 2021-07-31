Vehbiye Güleryüz
İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi üzerinde ikamet eden, İzmit Belediyesinden emekli Hasan Güleryüz’ün eşi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve saha Komiseri Necati Güleryüz ile birlikte 3 çocuk annesi Vehbiye Güleryüz (81) hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında defnedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.