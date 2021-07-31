İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi üzerinde ikamet eden, İzmit Belediyesinden emekli Hasan Güleryüz’ün eşi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve saha Komiseri Necati Güleryüz ile birlikte 3 çocuk annesi Vehbiye Güleryüz (81) hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazında Mehmet Ali Paşa Camiinden kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında defnedildi.