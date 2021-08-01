İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bennu Sokak adresinde ikamet eden Osman Cantekin (87) yumuşak doku kanseri sebebiyle vefat etti. Memur emeklisi ve 3 çocuk babası olan Osman Cantekin cenazesi Akmeşe Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi