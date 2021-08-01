Gebze İstasyon Mahallesi 1402 Sokak'ta ikamet eden Sürmeli Balcı (80) Organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. 3 çocuk annesi olan Sürmeli Balcı'nın cenazesi İstasyon Yeni Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi