Hatice Arpacı
Kartepe Çepni Mahallesi Atabay Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Kemal Arpacı’nın eşi, merhum Abdullah Yılmaz’ın kızı Hatice Arpacı(78)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Arpacı’nın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.