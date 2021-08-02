Kartepe Çepni Mahallesi Atabay Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Kemal Arpacı’nın eşi, merhum Abdullah Yılmaz’ın kızı Hatice Arpacı(78)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hatice Arpacı’nın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.