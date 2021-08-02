İzmit Kulfallı Mahallesi Paşalar Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Emin Taş’ın eşi Hürmüz Taş(95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hürmüz Taş’ın cenazesi KulfallıCamiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulfallı Mezarlığında toprağa verildi.